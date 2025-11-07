Della Porta (Ndc): si lavora con intensità e costanza per una città migliore Novità per il partito è il nuovissimo sito, un modo per stare più vicini alla persone

In occasione della presentazione della lista di Noi di Centro che si è tenuta ad Avellino, presso il circolo della stampa, il segretario cittadino Antonio Della Porta, ha evidenziato come il partito in città ha lavorato e lavora con intensità e costanza. Tanti i temi che Noi di Centro affronta ogni giorno dalla povertà alla sanità, fino alle infrastrutture. Novità per il partito è il nuovissimo sito, un modo per stare più vicini alla persone.