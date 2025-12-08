Regionali, il riconteggio delle schede fa tramontare il seggio per Festa Nulla cambia dopo il riconteggio delle schede per le elezioni regionali

Conti chiusi, verifiche effettuate e l'ipotesi di una vittoria sui numeri e frutto del riconteggio in Tribunale, fa tramontare l'ipotesi di una vittoria al fotofinish e anche oltre di Gianluca Festa alle Regionali Campania, tramonta. Il riconteggio dei verbali in tribunale premia la lista di Forza Italia, che guadagna altri voti su Fratelli d’Italia. Così l'ex sindaco di Avellino non ottiene la vittoria, in cui aveva sperato, fino all'ultimo.

Nulla cambia dopo il riconteggio delle schede per le elezioni regionali. Le verifiche effettuate presso il Tribunale di Benevento hanno infatti confermato l’assegnazione del seggio, che non viene attribuito a Festa.

Il divario, il controllo

Il controllo ha anzi ampliato il divario tra Forza Italia e Fratelli d’Italia: ai 33 voti di scarto iniziali se ne sono aggiunti circa quindici, rendendo definitivo l’esito. Si chiude così il procedimento di verifica, con la conferma del risultato emerso dalle urne.

I voti in città

Festa aveva ipotizzato che Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Benevento potesse recuperare lo scarto minimo (appena 33 voti) che aveva conferito a Fi il primo posto ed il consigliere eletto. In tal modo il secondo seggio sannita sarebbe scattato per i meloniani, e ad Avellino il terzo posto sarebbe della lista “Cirielli – Moderati e riformisti”, cioè il suo. Il risultato delle regionali aveva consegnato a Festa il secondo posto per voti in città con 1820 preferenze, secondo a Maurizio Petracca. Superata anche l’ex sindaca Laura Nargi. Il consigliere Fi Livio Petitto è risultato quarto e Antonio Gengaro, altro candidato pd è risultato al quinto posto.

La classifica degli irpini

In testa alla classifica dei più votati spicca Maurizio Petracca (PD), che con 25.507 preferenze si conferma riferimento centrale del centrosinistra irpino. A seguire, con un risultato altrettanto rilevante, Enzo Alaia (Casa Riformista) che ottiene 19.396 voti, consolidando la propria presenza sul territorio. Sul fronte del centrodestra, Livio Petitto (Forza Italia) raggiunge 9.083 preferenze, mentre la dem Anna Nazzaro si posiziona quarta con 7.442 voti.

Proseguendo, Antonello Cerrato (A Testa Alta) registra 6.200 preferenze, subito davanti a Laura Nargi (Forza Italia) con 5.545 voti. Chiudono la classifica dei più votati Gianluca Festa (Cirielli Presidente) con 5.433 voti e Stefania Di Nardo (Casa Riformista) con 4.601 preferenze.