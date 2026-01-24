"Decontribuzione Sud, Manduzio Azione: "Più sostegno a chi investe e assume" Incontro organizzato dal sindacato nazionale agenti di assicurazione

L'arianese Raffaela Manduzio, in qualità di presidente dell’assemblea regionale di Azione Campania, ha partecipato oggi a Salerno, all’incontro organizzato dal sindacato nazionale agenti di assicurazione.

Tema della discussione: Le agevolazioni denominate "Decontribuzione Sud" e "Decontribuzione Under 36", finalmente riconosciute alla categoria degli agenti di assicurazione in sede di approvazione della legge di bilancio 2026.

"Un grandioso risultato, frutto del costante lavoro dell’esecutivo nazionale Sna, egregiamente rappresentato da Claudio Demozzi e dell’impegno politico serio e concreto dell’onorevole Antonio D'Alessio, che ha seguito questa battaglia con determinazione e ha portato in Parlamento le istanze del territorio Avellino -Salerno.

Per Azione questa è la direzione giusta, più certezza del diritto, più sostegno a chi investe e assume.

Meno slogan, più risultati".