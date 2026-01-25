Verso le comunali, centrodestra riunito per il primo summit ad Avellino

Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, l’incontro interpartitico del centrodestra irpino, promosso come momento di confronto politico e istituzionale finalizzato a costruire un percorso condiviso e unitario in vista delle elezioni amministrative di primo e secondo livello previste nel 2026.
L'evento
All’appuntamento prenderanno parte i Presidenti Provinciali delle forze della coalizione: per Forza Italia, on. Angelo Antonio D’Agostino; per la Lega, il sen. Gianluca Cantalamessa; per l’UDC, il avv. Gennaro Romei; per Noi Moderati, la dott.ssa Antonella Pecchia; per la Democrazia Cristiana con Rotondi, il sig. Fausto Sacco; per Fratelli d’Italia, la dott.ssa Ines Fruncillo.
Confermata la presenza dei Parlamentari di FdI eletti in Irpinia, la sen. Giulia Cosenza e l’on. Gianfranco Rotondi, nonché dei Consiglieri Regionali Ettore Zecchino per Fratelli d’Italia e Livio Petitto per Forza Italia.
Centrodestra unito
Il dialogo interpartitico è orientato a porre le basi per una proposta amministrativa condivisa, in grado di coniugare buon governo, prossimità alle comunità locali e attenzione concreta ai bisogni reali dei cittadini. L’incontro nasce dalla consapevolezza che le prossime scadenze amministrative impongono scelte condivise, coerenza politica e una visione comune, e intende configurarsi come un passaggio essenziale per rafforzare l’unità della coalizione e definire un metodo di lavoro improntato alla collaborazione e alla responsabilità istituzionale.
La sfida delle amministrative 2026
Le amministrative del 2026 costituiscono una sfida decisiva per il futuro dei territori e richiedono una classe dirigente coesa, una visione strategica chiara e un metodo fondato sull’ascolto, sulla competenza e sulla condivisione delle decisioni. In questo solco, il centrodestra irpino intende avviare un percorso politico e programmatico orientato alla costruzione di un’offerta amministrativa solida.