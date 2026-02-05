Regione, assegnate le commissioni: Alaia perde la sanità Sarà capogruppo di Casa Riformista

Non trova riconferma, ma neanche un'alternativail consigliere regionale irpino di Casa Riformista Enzo Alaia nelle assegnazioni delle commissioni della Regione Campania. A pesare in modo determinante sulla scelta finale, benché non sia stato ufficialmente confermato, sarebbero state anche le ragioni di opportunità legate all’inchiesta su un concorso di dirigente veterinario dell’ASL di Salerno per cui indaga la Procura di Avellino e in cui e’ coinvolto lo stesso Alaia. Per il consigliere regionale irpino ci sarà il ruolo di capogruppo di Casa Riformista in Consiglio Regionale.

Oggi la votazione finale

Oggi ci sarà la votazione finale sulle Commissioni: otto in tutto le commissioni consiliari permanenti.

"Avremmo potuto impiegare qualche giorno in meno, è vero, ma proprio per questo ho voluto accorciare al massimo i tempi di costituzione, prevedendo un calendario di convocazione molto serrato - spiega Manfredi -. Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche, nella giornata di oggi giovedì 5 febbraio , dalle 10 alle 19, saranno insediate le otto commissioni ed eletti gli Uffici di presidenza".

Le otto commissioni

Luca Cascone dovrebbe guidare la commissione alle Infrastrutture e Trasporti. L’ex assessore deluchiano rientrerebbe così a Palazzo Santa Lucia. Al Partito Democratico vanno 3 caselle: Loredana Raia per la presidenza della V Commissione (Sanità e Sicurezza Sociale). In precedenza ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio regionale. Corrado Matera: per la presidenza della II Commissione (Bilancio, Finanza e Patrimonio). Bruna Fiola (PD) alla guida della VI Commissione (Istruzione, Cultura e Politiche Sociali).

Tre caselle anche per il Movimento Cinque Stelle con Flocco e Aveta, mentre per Casa Riformista presente Ciro Bonajuto. Infine, per Avanti ci sarà Giovanni Mensorio. Restano fuori dalle presidente gli schieramenti di Fico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra.