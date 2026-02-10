Giustizia, ad Avellino il confronto pubblico: "Le ragioni del Sì al referendum" Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 17.30, al Circolo della Stampa

Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 17.30, al Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì al referendum giustizia”, promosso dal Comitato SÌ Separa, per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere.

L’appuntamento sarà un’occasione di approfondimento e confronto sul referendum in materia di giustizia, con il contributo di esponenti del mondo forense, del giornalismo e dell’associazionismo civile.

A introdurre e moderare i lavori sarà Pier Camillo Falasca, direttore de L’Europeista.

Porteranno i saluti:

Fabio Benigni, Presidente Ordine Avvocati Avellino

Stefania Pavone, Presidente Ordine Avvocati Benevento

Raffaela Manduzio, Presidente Assemblea Azione Campania

Bruno Gambardella, Presidente Comitato Radicali Italiani

Giuseppe Vetrano, Comitato Giuliano Vassalli

Interverranno:

Luigi Petrillo, Direttivo Camera Penale Irpinia

Luciano Capone, Il Foglio

Claudio Velardi, Direttore Il Riformista

Enzo Bianco, Presidente Liberal Pd

"L’obiettivo dell’incontro - dichiarano gli organizzatori - è portare all’attenzione dell’opinione pubblica le ragioni non di partito né partigiane a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Siamo certi che, quando si entra nel merito concreto degli argomenti della riforma, vengono meno le barriere ideologiche e anche molte delle preoccupazioni che oggi stanno confondendo il dibattito pubblico".