Aree interne al centro: incontro pubblico ad Avellino

"Aree interne al centro". E' tema dell'incontro pubblico in programma sabato 21 febbraio 2026 alle 17.00 nel complesso monumentale del carcere borbonico di Avellino, sala De Mita in piazza De Marsico.
Introduce Pasquale Giuditta, coordinatore regionale Noi di centro. Intervenngono: Raffaele Cipriano coordinatore provinciale Noi di centro, Gerardo Capozza presidente fondazione Sistema Irpinia, Carlo Iannace direttore Breast Unit Aorn Moscati Avellino, Maria Carmela Serluca assessore all'agricoltura regione Campania, Clemente Mastella presidente nazionale Noi di centro, sindaco di Benevento. Modera i lavori la giornalista Marina D'Apice.