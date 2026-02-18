Forum eolico: istituzioni, imprese e terzo settore per la sfida climatica Ad Aquilonia arriva il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani

Ad Aquilonia, nelle aree interne il confronto sulla transizione energetica torna protagonista con la quarta edizione del "Forum eolico. Gli impianti che servono per vincere la sfida climatica, economica e sociale".

Il Cesvolab, centro servizi per il volontariato Irpinia Sannio patrocina e sostiene l’iniziativa accanto al comune di Aquilonia, ad Anev, associazione mazionale energia del vento e a Legambiente Campania, confermando il proprio impegno a favore delle energie rinnovabili e di uno sviluppo sostenibile per il territorio irpino-sannita.

L’appuntamento è fissato per domani 19 febbraio alle ore 10.30 alla casa della cultura di via circumvallazione destra. Ad aprire i lavori saranno il sindaco Antonio Caputo e il presidente del Cesvolab Raffaele Amore per i saluti istituzionali.

"La transizione energetica - dichiara il presidente Raffaele Amore - non è soltanto una questione tecnologica o industriale, ma un passaggio culturale e sociale che coinvolge le comunità locali. Il terzo settore può e deve svolgere un ruolo di ponte tra istituzioni, imprese e cittadini, promuovendo partecipazione, consapevolezza e modelli di sviluppo fondati sulla sostenibilità e sulla circolarità".

Il forum rappresenta un momento di confronto tra associazioni, imprese, amministratori locali, funzionari regionali, manager del comparto energetico e organizzazioni sindacali.

Temi centrali saranno l’efficientamento energetico, la green economy, la bioeconomia e la partecipazione dei territori ai processi decisionali legati agli impianti eolici.

I lavori saranno introdotti da Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, con la presentazione del report “Qual buon vento 2026”. Seguiranno due sessioni di approfondimento: la prima dedicata alle filiere industriali, presentata da Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania; la seconda focalizzata sulla partecipazione dei territori e sulle compensazioni ambientali, introdotta da Antonio Di Gisi del direttivo regionale dell’associazione.

A concludere i lavori sarà l’intervento del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a cui seguirà la visita all’impianto eolico di Edp presente sul territorio.

"Sostenere iniziative come il forum eolico - conclude Amore - significa rafforzare una visione di sviluppo che coniuga tutela ambientale, crescita economica e coesione sociale. Le comunità locali devono essere protagoniste della transizione, non semplici spettatrici".