"Campo largo necessario. Candidato sindaco? Sarà figura forte e di riferimento" Voto Avellino, Aquino (M5S): alleanza progressista necessaria per governare

Il tema degli accordi e alleanze scuote movimenti e partiti ad Avellino. Se oggi si presentano le liste per le provinciali il giro di boa da affrontare, resta quello delle comunali di maggio. Si cerca il campo largo nel centro sinistra mentre si discute di simboli e candidato sindaco nel centro destra.

Il M5S, il tavolo da aprire

Il M5S continua a scuotere il Pd. “Non si può prescindere dal campo largo – spiega Antonio Aquino già consigliere comunale del M5S -. Stiamo parlando di una alleanza politica che vince e sa governare, lo dimostrano i fatti e basta guardare a quanto avvenuto e in corso in Regione Campania. I tempi sono maturi. Tutte le forze di Centro Sinistra chiamano il Pd in questi giorni. Sicuramente, sono fiducioso, ci sarà un incontro a breve per aprire il tavolo e iniziare a discutere. Si dovrà ragionare sulla scelta del candidato sindaco, per individuare la figura giusta. Serve una figura che tenga tutti saldi intorno al tavolo dell’alleanza. Il tempo scorso è stato utile per strutturare partiti e programmi da proporre”.

IL toto nome per il candidato sindaco.

“Le dinamiche sono in fieri – spiega Aquino .. Le discussioni in altri ambiti sono in corso. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo. Vogliamo un governo stabile e proficuo che segni una netta inversione di rotta rispetto al passato. Nomi? E’ tutto prematuro. Ma, di certo, dovremo individuare una figura di riferimento e forte, che non solo possa vincere, ma che sappia dare stabilità, autorevolezza, concretezza per il governo di questa città – conclude Aquino –“.