Fdi: "Le ragioni del sì, il tuo voto è fondamentale" E' l'appello di Fratelli d'Italia in vista dell'incontro in programma domani 28 febbraio a Caposele

"Le ragioni del sì, il tuo voto è fondamentale". E' l'appello di Fratelli d'Italia in vista dell'incontro in programma domani 28 febbraio alla 18.30 a Caposele. Un'altra tappa del tour a poche settimane dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026.

L'appuntamento è nell'aula polifunzionale in piazza XXIII novembre.

Il programma dei lavori

Saluti: Gerardo Luongo presidente coordinamento provinciale Fdi Avellino.

Introduce: Ines Fruncillo presidente coordinamento provinciale Fdi Avellino.

Relazioni: Paola Majorana, Carmen Piacariello. Interventi: Michele Sarno presidente camera penale Salerno, Ettore Zecchino consigliere regione Campania gruppo Fdi.

Conclusioni: Gianfranco Rotondi vice presidente commissione politiche dell'unione europea gruppo Fdi camera dei deputati, Giulia Cosenza vicepresidente commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, gruppo Fdi senato. Modera i lavori Giuseppe Corona.