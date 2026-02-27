Fdi: "Le ragioni del sì, il tuo voto è fondamentale"

"Le ragioni del sì, il tuo voto è fondamentale". E' l'appello di Fratelli d'Italia in vista dell'incontro in programma domani 28 febbraio alla 18.30 a Caposele. Un'altra tappa del tour a poche settimane dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026.
L'appuntamento è nell'aula polifunzionale in piazza XXIII novembre.
Il programma dei lavori
Saluti: Gerardo Luongo presidente coordinamento provinciale Fdi Avellino.
Introduce: Ines Fruncillo presidente coordinamento provinciale Fdi Avellino.
Relazioni: Paola Majorana, Carmen Piacariello. Interventi: Michele Sarno presidente camera penale Salerno, Ettore Zecchino consigliere regione Campania gruppo Fdi.
Conclusioni: Gianfranco Rotondi vice presidente commissione politiche dell'unione europea gruppo Fdi camera dei deputati, Giulia Cosenza vicepresidente commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, gruppo Fdi senato. Modera i lavori Giuseppe Corona.