Palmieri: "La politica torni spazio di confronto senza padroni ne padrini" Il leader di Radici e Futuro commenta l'adesione alla lista unitaria per il congresso irpino

Pd Avellino e congresso provinciale, Pellegrino Palmieri in una lunga nota commento spiega gli obiettivi della componente Dem Radici e Futuro. Confronto politicio, riflessione e creazione di linee guida per lo sviluppo del territorio tra li obiettivi di Radici e Futuro.



Il senso della politica

"Negli ultimi anni la politica è diventata sempre più uno spazio ristretto - spiega Pellegrino Palmieri "Radici e Futuro" -. Si discute poco, si partecipa ancora meno e troppo spesso si preferisce delegare piuttosto che costruire insieme. I partiti, che dovrebbero essere luoghi di partecipazione e di confronto, rischiano di trasformarsi in semplici strumenti elettorali o in spazi frequentati da pochi addetti ai lavori. È dentro questa situazione che si colloca l’iniziativa del gruppo Radici e Futuro".

La lista unitaria

La nostra adesione alla lista unitaria per il congresso provinciale del Partito Democratico nasce da un senso di responsabilità e dal rispetto dell’invito che è arrivato dalla dirigenza regionale e nazionale del partito. Ma questa scelta non significa rinunciare alle nostre idee, tantomeno alla nostra autonomia politica e culturale.

Radici e Futuro continuerà a svolgere la propria opera di sensibilizzazione e di contributo ideale all’interno del Partito Democratico e sul territorio irpino. La nostra area diventerà una componente organizzata all’interno dell’assemblea e della direzione provinciale del partito, dove porteremo il nostro punto di vista e le nostre proposte.

Allo stesso tempo intendiamo strutturare la componente politica come associazione a sostegno del Partito Democratico, con l’obiettivo di operare ad Avellino e in tutta l’Irpinia. Vogliamo costruire uno spazio politico e culturale aperto, capace di coinvolgere cittadini, iscritti e simpatizzanti che hanno ancora voglia di partecipare alla vita pubblica del proprio territorio.

"Noi senza padroni e padrini"

"Ci teniamo a dirlo con chiarezza: la nostra componente non ha padrini né padroni politici. Non nasce per rappresentare interessi personali o logiche di corrente. Ci collochiamo a sinistra, nel solco della tradizione della sinistra italiana, quella che ha sempre concepito la politica come impegno civile, come partecipazione e come responsabilità verso la propria comunità".continua Palmieri.

Gli spazi del confronto

"Negli ultimi anni molte energie presenti nel Partito Democratico di questa provincia sono state mortificate o messe ai margini. Si è preferito spesso restringere gli spazi del confronto piuttosto che allargarli. Ma un partito democratico vive proprio della pluralità delle idee e della partecipazione dei suoi iscritti.

Noi pensiamo che sia arrivato il momento di riaprire questi spazi.

Radici e Futuro vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che intendono la politica come partecipazione dal basso, come espressione di un impegno civile che ha sempre contraddistinto la storia della sinistra in questa provincia.

Per questo rispetteremo gli impegni presi con gli iscritti e invitiamo tutti coloro che condividono questa visione ad aderire al nostro movimento e a partecipare a questo percorso.

La politica ha bisogno di tornare a essere uno spazio aperto alla partecipazione, alla discussione. E noi intendiamo fare la nostra parte.". Conclude Palmieri.

