Ariano, Andrea Melito: "Avremo 4 case dell'acqua efficienti e all'avanguardia" Pubblicato il bando relativo alla sostituzione delle vecchie strutture

E' stato pubblicato il bando relativo alla sostituzione delle "case dell'acqua", a breve Ariano Irpino si servirà di quattro nuovi impianti in altrettante zone della città".

A darne notizia è il consigliere delegato al commercio Andrea Melito

"Verranno rimosse le vecchie strutture e sostituite con erogatori di ultima generazione. Una misura urgente ed inevitabile considerato lo stato dei vecchi erogatori e la crescita sempre più numerosa di utenti per una scelta ecologica, sostenibile ed economica.

Ci saranno quindi nuovi impianti oggetto di costanti manutenzioni. E' questo l'aspetto più importante.

Le nuove strutture sostituiranno le vecchie in zona Martiri,Cardito e Pasteni, mentre una quarta verrà installata nel piazzale antistante il cimitero. Ho voluto fortemente che si provvedesse alla sostituzione delle vecchie strutture, ormai fatiscenti, anche e soprattutto per una questione di decoro".