Ariano, case dell'acqua: avviso pubblico per manifestazione di interesse

Il comune intende installare sul territorio quattro nuovi impianti

L'annuncio

Ariano Irpino.  

Il comune di Ariano Irpino, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in pet dell'acqua, intende organizzare sul proprio territorio comunale l'installazione di 4 impianti di filtrazione e distribuzione di acqua microfiltrata naturale, refrigerata e gassata, prelevata dall'acquedotto pubblico, denominati “Casa dell'acqua” o “Acqua Km 0” previa concessione di suolo pubblico per la durata di anni 5 (cinque). A darne notizia è stata l'amministrazione comunale.

Notizia accolta con soddisfazione. Così Giovanni Massaro: "L'ho detto e ridetto da almeno 3 anni che quelle che ci sono nessuno le utilizza più ormai obsolete".

Un aspetto importante di queste strutture, presenti in molti comuni sicuramente più curate è la manutenzione che deve essere costante al fine di garantire  acqua sicura e dal buon sapore. (Foto dalla pagina fb ufficiale del comune di Ariano Irpino). 

