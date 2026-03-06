Ariano, case dell'acqua: avviso pubblico per manifestazione di interesse Il comune intende installare sul territorio quattro nuovi impianti

Il comune di Ariano Irpino, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e nel contempo ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in pet dell'acqua, intende organizzare sul proprio territorio comunale l'installazione di 4 impianti di filtrazione e distribuzione di acqua microfiltrata naturale, refrigerata e gassata, prelevata dall'acquedotto pubblico, denominati “Casa dell'acqua” o “Acqua Km 0” previa concessione di suolo pubblico per la durata di anni 5 (cinque). A darne notizia è stata l'amministrazione comunale.

Notizia accolta con soddisfazione. Così Giovanni Massaro: "L'ho detto e ridetto da almeno 3 anni che quelle che ci sono nessuno le utilizza più ormai obsolete".

Un aspetto importante di queste strutture, presenti in molti comuni sicuramente più curate è la manutenzione che deve essere costante al fine di garantire acqua sicura e dal buon sapore. (Foto dalla pagina fb ufficiale del comune di Ariano Irpino).