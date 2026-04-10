Crisi Pd, 3 nomi per il candidato sindaco e spuntano anche Limone e Rosato Fumata nera nel vertice con Piero De Luca. Todisco, Nicola Giordano ed Enza Ambrosone i nomi in pole

Voto ad Avelino, fumata nera nel vertice di Salerno con il segretario campano dei Dem Piero De Luca. Si va alla conta con tre nomi sul tavolo, e due profili di possibile mediazione. Sarebbe sfumata definitivamente la candidatura a sindaco di Walter Giordanoa. Stamane i referenti dei dem irpini, guidati dal consigliere regionale Maurizio Petracca e dal segretario provinciale di Avellino Marco Santo Alaia, sono stati a confronto . Neanche la mediazione di De Luca Jr ha garantito la convergenza sul nome unico.

Tre nomi sul tavolo

Nicola Giordano, Fracesco Todisco ed Enza Ambrosone sono i nomi dei possibili candidati, tra cui trovare una possibile convergenza. Ma secondo i beninformati nel corso della riunione sarebbero spuntati anche i nomi di possibili profili di mediazione, quelli di Antonio Limone e Pino Rosato. Una cosa è certa l'appuntamento cruciale resta quello della direzione del Pd Avellinese, convocata per lunedì alle ore 18, nella sede di via Tagliamento ad Avellino.

Lunedì il nome

“Sarà un week end di trattative – spiega il segretario Alaia -. Proveremo ad arrivare comunque con un nome unico lunedì. Altrimenti andremo alla conta per avere un dato certo su chi dovrà essere il candidato unico proposto dal Pd. Insomma, ne resterà solo uno”. Sfumerebbe dunque la candidatura a sindaco di Walter Gordano. All'imprenditore di Borgo Ferrovia potrebbe essere chiesto di sostenere il centrosinistra senza il ruolo apicale di candidatura. Semplici indiscrezioni trapelate in queste ore dopo il vertice decisivo con il segretario regionale dei Dem, nella vicina Salerno.