La Braca: "Idee intelligenti e piene di senso civico, che meritano ascolto" Riconoscimento nazionale per gli studenti del Parzanese

Premiazione delle studentesse e degli studenti della 5^C del liceo Piero Paolo Parzanese, protagonisti di un importante riconoscimento nazionale nell’ambito del concorso "Senatoambiente 2024/2025".

"Come assessore all’ambiente e al patrimonio - ha affermato Toni La Braca - ho avuto modo di seguire da vicino anche la fase di ricerca del progetto: un lavoro serio, calato sul territorio, concreto e soprattutto attento a temi fondamentali come l’inquinamento delle acque e del suolo.

Oggi i ragazzi mi hanno anche consegnato alcune proposte per affrontare e contenere queste criticità: idee intelligenti e piene di senso civico, che meritano ascolto".

A premiare i ragazzi è stata la vice presidente del senato, Maria Domenica Castellone, la cui presenza ha rappresentato un segnale forte di vicinanza delle istituzioni.

"Nel suo intervento ha sottolineato il valore civico e formativo di iniziative come questa, elogiando il merito e la qualità del lavoro svolto dagli studenti e ribadendo l’importanza di mantenere alta l’attenzione verso le aree interne.

Un sentito ringraziamento alla dirigenza scolastica del Liceo "Pietro Paolo Parzanese" per l’opportunità offerta ai ragazzi e anche a me di condividere questo percorso così significativo.

Complimenti a questi ragazzi: il loro impegno è un bellissimo esempio di cittadinanza attiva e di amore per il territorio".