Chi scegliereste come sindaco di Ariano? Ecco i nomi emersi in un sondaggio La curiosità

Oltre ai due medici, Mario Ferrante e Carmine Grasso, centro destra il primo e campo largo, centro sinistra il secondo ecco da un nostro sondaggio una lista di nome espressi dai cittadini a cui affidare le sorti della città.

L'elenco spazia tra varie categorie professionali e della società civile. E non mancano gli ex, ossia coloro che hanno già rivestito la carica di sindaco della città o di amministratore. Chiaramente non è una classifica ma semplicemente una lista in base alle risposte raccolte tra la gente.

Renzo Grasso

Domenico Covotta

Antonio Mainiero

Domenico Gambacorta

Antonio Ninfadoro

Giovanni La Vita

Guglielmo Ventre

Antonio Della Croce

Guido Riccio

Giovannantonio Puopolo

Pasqualino Molinario

Crescenzo Pratola

Dino D'Amato

Generoso Maraia

Andrea Melito

Fabio Gambacorta

Egidio Grasso

Angelo Morella

Nino Grasso

Felice Vitillo

Emilio Chianca

Vittorio Iacobacci

Carmelo Cicchella

Pasqualino Miano

Fabrizio Pagliaro

Domenico Albanese

Paolo De Gruttola

Giuliana Franciosa

Filomena Gambacorta

Raffaela Manduzio

Gerarda Del Medico

Laura Cervinaro

Elenco frutto di dati raccolti in un mese tra la gente

In aggiornamento...