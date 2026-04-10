Chi scegliereste come sindaco di Ariano? Ecco i nomi emersi in un sondaggio

Oltre ai due medici, Mario Ferrante e Carmine Grasso, centro destra il primo e campo largo, centro sinistra il secondo ecco da un nostro sondaggio una lista di nome espressi dai cittadini a cui affidare le sorti della città.
L'elenco spazia tra varie categorie professionali e della società civile. E non mancano gli ex, ossia coloro che hanno già rivestito la carica di sindaco della città o di amministratore. Chiaramente non è una classifica ma semplicemente una lista in base alle risposte raccolte tra la gente.
Renzo Grasso
Domenico Covotta
Antonio Mainiero
Domenico Gambacorta
Antonio Ninfadoro
Giovanni La Vita
Guglielmo Ventre
Antonio Della Croce
Guido Riccio
Giovannantonio Puopolo
Pasqualino Molinario
Crescenzo Pratola
Dino D'Amato
Generoso Maraia
Andrea Melito
Fabio Gambacorta
Egidio Grasso
Angelo Morella
Nino Grasso
Felice Vitillo
Emilio Chianca
Vittorio Iacobacci
Carmelo Cicchella
Pasqualino Miano
Fabrizio Pagliaro
Domenico Albanese
Paolo De Gruttola
Giuliana Franciosa
Filomena Gambacorta
Raffaela Manduzio
Gerarda Del Medico
Laura Cervinaro
Elenco frutto di dati raccolti in un mese tra la gente
In aggiornamento...