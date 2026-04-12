Ariano: Cardinale è il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra Coalizione: Maggioranza del Pd, del M5S e il gruppo consiliare di riferimento del sindaco Franza

"La coalizione di centrosinistra che sostiene il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Ariano Irpino ha individuato il suo nome: è Roberto Cardinale, professore e commercialista, a guidare la corsa per guida della città".

Ecco quanto annunciato nel comunicato ufficiale con la coalizione composta da "larga maggioranza del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, il gruppo consiliare riferimento del sindaco Franza, un’importante rappresentanza della società civile e personalità di spicco del panorama politico arianese".

"La scelta, alternativa agli altri schieramenti già presenti nel panorama elettorale, è stata assunta all’unanimità al termine di un percorso di confronto tra le forze politiche e civiche della coalizione. Roberto Cardinale è una figura molto conosciuta e apprezzata in città, tanto per il suo impegno professionale quanto per la sua capacità di entrare in relazione con le persone.

Amato dai suoi studenti e stimato per la sua indiscutibile professionalità, Cardinale è la figura ideale per una coalizione che ha scelto di puntare non solo sulla competenza amministrativa, ma anche sull’umanità, sull’empatia e sulla capacità di ascolto.

«La sua esperienza e il suo approccio al lavoro, basato sulla trasparenza e sul dialogo, sono ciò di cui la città ha bisogno per proseguire il percorso di crescita”, dichiarano i membri della coalizione»".

Il comunicato della coalizione

"A sostegno di Roberto Cardinale, si uniscono numerosi esponenti politici e civici di rilievo. La coalizione è composta da una larga maggioranza del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, il gruppo consiliare riferimento del Sindaco Franza, un’importante rappresentanza della società civile e personalità di spicco del panorama politico arianese. I punti fondamentali del programma della coalizione sono chiari e concreti, incentrati sulla continuità amministrativa e l’impegno verso un’ulteriore evoluzione della città.

Tra le principali linee di intervento:

Prosecuzione del metodo amministrativo basato su dialogo, partecipazione e ascolto della cittadinanza, già avviato nei precedenti anni di governo;

Completamento e sviluppo delle opere pubbliche e degli interventi strategici in corso, tra cui la stazione Hirpinia;

Viabilità rurale e infrastrutture: proseguimento degli interventi sulla rete viaria e miglioramento dei collegamenti tra frazioni e centro urbano, anche attraverso il progetto candidato a finanziamento nell’ambito dei fondi di sviluppo e coesione, e implementazione del progetto di riammagliamento Cardito;

Giovani, impresa e innovazione: sostegno all’imprenditorialità giovanile, facilitazione dell’accesso ai finanziamenti e promozione di spazi dedicati all’innovazione;

Politiche per l’inclusione e il sostegno sociale: è necessario continuare a valorizzare e potenziare i servizi alla persona per sostenere le fasce più fragili della popolazione, promuovendo una rete di solidarietà attiva, potenziando la collaborazione con il terzo settore e le associazioni di volontariato;

Sviluppo turistico e culturale: intensificare il lavoro già intrapreso per la valorizzazione del patrimonio locale e consolidare la crescita del settore promuovendo un turismo sostenibile ed esperienziale che attragga nuovi visitatori e contribuisca all’economia locale;

Agricoltura e territorio: valorizzazione dell’agricoltura locale tramite mercati a km 0, promozione dei prodotti tipici, semplificazione burocratica per le imprese agricole e sostegno ai giovani agricoltori con servizi e iniziative locali;

Politiche sanitarie: Supporto al potenziamento del Dea di I livello Ospedale Sant’Ottone Frangipane e del Distretto Sanitario di Ariano Irpino per le cure territoriali

"La nostra coalizione è unita e decisa a fare la differenza per la città. Con Roberto Cardinale, Ariano avrà una guida che sa ascoltare, sa fare e sa costruire il futuro. Siamo convinti che, insieme, possiamo portare avanti un progetto di sviluppo inclusivo, che metta al centro la crescita della città con un sguardo sempre attento ai bisogni concreti dei cittadini.

L’appello che rivolgiamo è alla partecipazione e al confronto costruttivo con tutte le forze politiche e civiche e con i cittadini che intendono contribuire, con spirito di responsabilità, alla crescita della comunità arianese. Ariano necessita di continuità amministrativa, programmazione e collaborazione istituzionale per affrontare le sfide future e consolidare il proprio percorso di sviluppo». Questo l’appello della coalizione e del candidato a Sindaco, Roberto Cardinale. "Ariano sa fare. Andiamo avanti".