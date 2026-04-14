Campo largo, il M5S Avellino: lentezze persistenti aspettiamo solo fino a domani Si attende il tavolo dei dem di domani

"Per alto senso di responsabilità politica e nel superiore interesse della città, prendiamo atto della richiesta formulata direttamente a Michele Gubitosa da Igor Taruffii e Piero De Luca, che hanno chiesto ulteriori 24 ore di tempo al fine di consentire al Partito Democratico di pervenire a una proposta condivisa. Pur nella consapevolezza che i tempi abbiano ormai ampiamente superato ogni ragionevole scadenza e nonostante le forti perplessità maturate a seguito delle persistenti lentezze registrate, abbiamo ritenuto doveroso accogliere tale richiesta, affinché venga esperito fino in fondo ogni tentativo utile alla costruzione di un percorso unitario, serio e credibile. Per tali ragioni, il tavolo convocato per oggi alle ore 18.30 viene rinviato. Il termine ultimo è pertanto differito alla giornata di domani, che dovrà rappresentare una scadenza definitiva e non ulteriormente prorogabile, nell’interesse di offrire alla comunità cittadina una prospettiva politica chiara, autorevole e all’altezza delle attese." Così il gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle.