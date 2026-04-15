Pd Avellino, è la notte della verità. Avs: "Non vero che sosteniamo Pizza" Assente in avvio l'ex segretario provinciale. C'è Todisco. Si decide il nome del candidato sindaco

Verso le comunali di maggio partiti alle prese con il rebus delle candidature. Stasera si decide per il caso Avellino. Il Pd ha riunito la direzione provinciale del partito per definire il nome del candidato alla carica di sindaco. Si spera di raggiungere l'unità ma si rischia l'ennesima resa dei conti. Presenti nella sede del partito il segretario provinciale Alaia, il capogruppo regionale Petracca e il presidente della Provincia Buonopane. Due i nomi finora in lizza: l'ex segretario Nello Pizza e Francesco Todisco: quest'ultimo è presente ai lavori in prima fila. Il rischio di una spaccatura è forte ma l'obiettivo dei vertici regionali del partito è quello di arrivare ad una decisione condivisa.

Uscito di scena, invece, l'imprenditore Walter Giordano che ha ufficializzato la sua rinuncia alla candidatura, che per altro era stata bocciata dalla maggioranza del partito.

La smentita di Avs: "Non vero che sosteniamo Pizza"

E mentre era in corso la direzione provinciale del Pd è arrivata la smentita di Avs: "Falsa la notizia che sosteniamo Pizza".

"E’ del tutto falsa la notizia che sta circolando circa la convergenza di AVS sul nome di Nello Pizza quale candidato sindaco del campo largo ad Avellino. Tanto precisiamo anche per rispetto alla discussione interna al PD e per ribadire che la politica non si fa con le bugie".

La dichiarazione ufficiale è firmata da Antonio Scala segretario regionale Sinistra italiana.