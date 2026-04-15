Avellino ricorda il maestro Giovanni Santoro: evento al Pala Del Mauro Torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria

Avellino ricorda il maestro Giovanni Santoro: il 18 aprile al Pala Del Mauro torna la boxe internazionale con lo scontro tra Italia-Ungheria per il IV Memorial dedicato allo storico tecnico che ha portato il pugilato irpino sul tetto del mondo. Ingresso libero

Il Pala Del Mauro si prepara a vibrare nuovamente di passione e agonismo mercoledì 18 aprile, alle ore 19:00, Avellino renderà omaggio a una delle sue figure sportive più iconiche con il “IV memorial "Giovanni Santoro - maestro di boxe e di vita".

L’evento, organizzato dalla “New Boxe Avellino” sotto la guida del maestro Lodovico Pellecchia, storico allievo di Santoro e con il patrocinio del Comune du Avellino, non sarà solo una manifestazione sportiva di alto livello, ma un tributo a un uomo che ha forgiato generazioni di atleti, elevando il nome della città di Avellino nel panorama pugilistico internazionale.

Giovanni Santoro non è stato solo un tecnico, ma una guida per centinaia di giovani. La sua eredità oggi vive attraverso i successi dei suoi allievi, che si ritroveranno a bordo ring Alla manifestazione parteciperanno infatti i maestri irpini nati sotto la sua ala:

New Boxe Avellino, la società ospitante del Maestro Pellecchia, che porterà sul ring Andrea Manco, Umberto Fusco e Simone Cernicchiara.

Pugilistica Cardamone: guidata da Agostino Cardamone (già Campione del Mondo WBU dei pesi medi), che vedrà impegnati i pugili Marco Coscia e Nicola Dello Russo.

Contrada Boxing: del Maestro Michele Picariello, che schiererà Mattia Testa e Simone Picariello

La cittadinanza e gli appassionati sono stati invitati a partecipare per assistere ad una serata di sport e ricordare Giovanni Santoro, maestro di vita e di pugilato