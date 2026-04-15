Ariano: il Ruggero II ospita 14 studenti olandesi e 2 docenti dei Paesi Bassi La delegazione è stata ospite del centro di ricerca di biogenetica Biogem

Il Ruggero II alla terza mobilità Erasmus+ nell'ambito del progetto di Accreditamento, ospita per una settimana una delegazione di 14 studenti olandesi e 2 docenti del Gomarus College di Groningen Paesi Bassi.

Nell'ambito della settimana densa di appuntamenti e attività didattiche, oggi la delegazione di studenti Olandesi e Italiani è stata ospite del centro di ricerca di biogenetica Biogem, in visita al Museo Biogeo.

L'esperienza educativa ha suscitato interesse e partecipazione attiva da parte degli studenti olandesi. Oramai, i rapporti di cooperazione internazionale dell'Istituto Ruggero II, sono una realtà stabile e consolidata da oltre un decennio ed essi contribuiscono alla conoscenza ed internazionalizzazione non solo della comunità scolastica del Ruggero,ma anche di quella della città di Ariano.

I valori di cooperazione, tolleranza e comunicazione globale sono elementi capisaldo dei programmi di scambio internazionale Europei che mirano alla formazione consapevole del cittadino di una comunità globale.