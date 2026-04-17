Trilaterale con Francia e Germania, Piantedosi si blinda a Mirabella Eclano Sul tavolo i temi della sicurezza e dell'immigrazione: zona off limits per i giornalisti

E' in corso a Mirabella Eclano (in provincia di Avellino) un trilaterale Italia, Francia e Germania a cui partecipa il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con gli omologhi Alexander Dobrindt e Marie-Pierre Vedrenne. Il vertice, fissato da diversi mesi, si concluderà domani. Sul tavolo i temi della sicurezza e dell'immigrazione.

I mass media hanno parlato di una vera e propria fuga a Mirabella Eclano per il numero uno del Viminale.

La zona dove già si era tenuto il G 7 a Villa Orsini è off limits per i giornalisti, misure di sicurezza straordinarie che per molti sono da ricollegare al caso di Claudia Conte, la giornalista che ha rivelato di avere una relazione con il Ministro irpino.

L’incontro riunisce circa 70 rappresentanti istituzionali dei tre Paesi: i ministri hanno raggiunto la sede a bordo di auto blindate, mentre alcuni componenti sono arrivati anche in elicottero.