Mantova-Avellino: i convocati di Ballardini per la gara del "Martelli" Domani (ore 15) la sfida valida per la trentacinquesima giornata di campionato

Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida Mantova-Avellino, in programma domani (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium". Out Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro, Filippo Reale, che sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra, e Lorenzo Sgarbi, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra. Fuori Luca D'Andrea e Pasquale Pane per il numero limite a disposizione. La gara è stata presentata nelle scorse ore dal tecnico biancoverde in conferenza stampa al "Partenio-Lombardi".

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne, 99 Favilli