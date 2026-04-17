Mantova-Avellino: i convocati di Ballardini per la gara del "Martelli"

Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida Mantova-Avellino, in programma domani (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium". Out Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro, Filippo Reale, che sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra, e Lorenzo Sgarbi, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra. Fuori Luca D'Andrea e Pasquale Pane per il numero limite a disposizione. La gara è stata presentata nelle scorse ore dal tecnico biancoverde in conferenza stampa al "Partenio-Lombardi".
I calciatori a disposizione
1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne, 99 Favilli