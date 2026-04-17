Mantova-Avellino, Ballardini: "Tanto da scegliere, è merito di tutti" Il tecnico dei lupi va in dribbling nella conferenza stampa e apre a più soluzioni

Una vigilia divisa tra la continuità tecnica e le opportunità garantite dalla rosa e dalla fase. Davide Ballardini va in dribbling in conferenza stampa e apre a più soluzioni per i diversi reparti nell'undici titolare verso Mantova-Avellino, in programma domani (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium": "Ritroviamo Izzo dopo il turno di squalifica, restano out Milani, Sgarbi e Reale. Affronteremo una squadra aggressiva, che punta sempre alla verticalizzazione, noi dovremo essere molto bravi nell'intensità, nella velocità. Sarà una bella partita".

"Ho 9 attaccanti, con Iannarilli ora sono 10"

"Favilli è un ragazzo, ma ha la sua esperienza. Non ha avuto alcun contraccolpo emotivo dall'episodio del rigore. La difesa? Posso scegliere tra quattro potenziali centrali e posso contare su pedine affidabili. Palumbo? Ha qualità, ma non esageriamo. Deve migliorare tanto. È sempre al centro del gioco ed è un valore importante, ma nell'efficacia deve migliorare sia nella fase di possesso che di non possesso. L'attacco? Ci vorrebbe un capitolo a parte. Ho 9 attaccanti e con Iannarilli ora siamo a 10. Al di là delle battute, ho tanta scelta e dall'altra parte ho ragazzi che ha messo la squadra prima dell'interesse personale e questo è fondamentale".

"Il futuro? Stima e affetto dall'ambiente, fa molto piacere"

"Sul futuro? Le parole del presidente mi fanno piacere e aggiungo che nell'ambiente avverto e avvertiamo come staff positività e il calore dei tifosi. Lo sguardo è rivolto al Mantova. C'è affetto e stima e questo fa molto piacere".