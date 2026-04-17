Ferrante: "Sono in pensione, non mi sono candidato a sindaco per avere qualcosa" "Intendo solo lavorare per il bene comune e per migliorare questa città"

"Sono in pensione, nella mia vita quello che dovevo fare l'ho fatto, non mi sono candidato a sindaco per avere qualcosa in cambio. Intendo solo lavorare per il bene comune e per migliorare questa città".

Parte con questo messaggio il comitato elettorale di Mario Ferrante inaugurato in una sala affollatissima, nel cuore pulsante di rione Cardito affogato ancora di più dal traffico questa sera lungo la statale 90 delle puglie.

Al suo fianco tutta la squadra che lo sosterrà in questa campagna elettorale già viva. Ferrante è stato il primo a scendere in campo, dopo aver annunciato in esclusiva a Ottopagine la sua volontà di una collocazione nel centro destra. E così è stato.

"La squadra è pronta, dobbiamo ora solo definire competenze, attività e luoghi ma ci siamo. Ognuno si dovrà impegnare in questa campagna elettorale che sicuramente sarà prolifera e apporterà dei grandi risultati".

Un Mario Ferrante particolarmente motivato: "Sicuramente, io faccio solo le cose motivate, altrimenti non le faccio proprio. Non ho interessi. Lo sanno tutti, lo faccio per il bene comune.

Una cosa è certa, ognuno dovrà fare la propria parte e per quel che mi riguarda noi chiuderemo la partita nella prima tornata".