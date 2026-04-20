La lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Pizza Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei candidati

La lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un esponente politico credibile e affidabile, l’unico nome il cui profilo coincide con l’idea di impegno pubblico che condividiamo e portiamo avanti.

Liberiamo Avellino si propone come uno spazio di cittadini del mondo delle professioni e delle attività produttive, che intendono impegnarsi per restituire dignità alla città di Avellino e far sì che riconquisti concretamente il ruolo di capoluogo dell’Irpinia.

Una compagine improntata al vero spirito civico, che possa catalizzare le energie migliori del territorio, con l’obiettivo di mettere in piedi, confrontandosi con le forze politiche, un solido progetto per le elezioni amministrative, che punti al rilancio della città, sotto il profilo culturale, economico e sociale.

Un obiettivo imprescindibile e non più rinviabile, che richiede risposte urgenti e una mobilitazione generale, rispetto al quale si intende dare un contributo reale.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei candidati della lista, che porteranno avanti una campagna elettorale incentrata su idee e proposte dettagliate e attuabili, disponibili al confronto con i cittadini e senza ambiguità e tatticismi.