Monteforte Irpino, al via i lavori in via Rivarano Nuovo manto stradale per migliorare sicurezza e viabilità. Presente anche il sindaco di Mercogliano

Importante giornata per Monteforte Irpino, dove hanno ufficialmente preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale in via Rivarano, un intervento atteso che punta a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina. A darne comunicazione sono stati il capogruppo di Scegliamo Monteforte, Anna Rosa De Sapio, insieme a Dario De Angelis (riferimento del quartiere di Via Rivarano), che hanno sottolineato l’importanza della programmazione e dell’impegno amministrativo alla base dell’iniziativa. Un intervento che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze dei cittadini e del territorio. All’avvio dei lavori erano presenti anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, a testimonianza della collaborazione istituzionale tra i comuni del territorio e dell’attenzione condivisa verso le infrastrutture locali. L’intervento in via Rivarano si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle strade cittadine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, oltre a contribuire al decoro urbano e la lista “Scegliamo Monteforte” sarà presente e vigile sull’andamento dei lavori