Comunali Avellino 2026, tutte le liste e i nomi dei candidati Amministrative, ci siamo. Tre candidati sindaco, Gianluca Festa, nello Pizza e Laura Nargi in sfida

Amministrative Avellino 2026, ecco tutti i candidati e le liste in campo per le comunali in città. Tre i candidati sindaco in sfida: Nello Pizza alla guida del campo largo con sei liste, Laura Nargi con il suo progetto civico di due liste e l'appoggio del Centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno costruito altre due liste e Gianluca Festa con quattro liste e l'appoggio di Lega e Udc, che confluiscono con i loro candidati nella lista Liberi e Forti. Oltre 400 aspiranti consiglieri per una tornata elettorale che si disputerà il prossimo 24 e 25 maggio e un possibile ballottaggio all'orizzonte, previsto per il 7 e 8 giugno.

Nello Pizza: le liste e tutti i candidati

Partito Democratico

1) Enza Ambrosone, 2) Valentina Bianco, 3) Flaviano Capossela, 4) Gennaro Cesa, 5) Concetta detta Dina Ciccullo, 6) Luca Cipriano, 7) Silvia Di Somma, 8) Leonardo Festa, 9) Mariapia Ficociello, 10) Barbara Gaita, 11) Mafalda Galluccio, 12) Clelia Gambino, 13) Carmine Genovese, 14) Marietta Giordano, 15) Nicola Giordano, 16) Maria detta Mirella Giova, 17) Virgilia Guerriero, 18) Ettore Iacovacci, 19) Sara Iannaccone, 20) Teodoro Marena, 21) Ada detta Ada Mastroberardino, 22) Adalgisa Matarazzo, 23) Nicole Mazzeo, 24) Ciriaco Morano, 25) Edgardo Pesiri, 26) Claudio Petrozzelli, 27) Angelo Reale, 28) Fernando detto Nando Romano, 29) Giuseppe Russo, 30) Mario Sorice, 31) Gliuliana Taglialatela, 32) Modestino Verrengia

Stiamo con Nello Pizza

Lista in arrivo

Casa Riformista per Avellino

Casa Riformista per Avellino

1) Gianni Andreottola, 2) Marco Adamo Boglione, 3) Marianna Cataldo, 4) Mafalda Caterina Anna Circelli, %) Antonia Coletti, 6) Maria Assunta Coppola, 7) Simona Corvigno, 8) Mario Cresta, 9) Giuseppe Davidde, 10) Liberato De Piano, 11) Raffaele Esposito, 12) Simona Lucia Fiore, 13) Costantino Fioretti, 14) Michela Garone, 15) 16) Ugo Graziano, 17) Mario Iannaccone, 18) Marco Lallo, 19) Evelina Limone, 20) Carmelo Lo Conte, 21) Michele Lombardi, 22) Alessia Medugno, 23) Massimiliano Muccio, 24) Pasquale Nazzaro, 25) Paola Teresa Palermo, 26) Roger Panzetta, 27) Pasquale Picariello, 28) Alessio Ronconi, 29) Stefano Scafuri, 29) Pasquale Sorrentino, 30) Erica Stanco, 31) Mattia Tartaro, 32) Sergio Trezza

Noi di Centro

Gino Iannace, Gaetana Addesa, Michele Addesa, Ciro Alvino, Concetta Boccella, Oksana Bybliv, Maurizio Caso Panza, Antonio Cosmo, Sabino Covelli, Vincenzo Cristiano, Enrico D’Ambola, Gerardo D’Auria, Nunzia Della Sala, Giuseppina Del Mastro, Antonio Festa, Pasquale Gargano, Roberta Laudati, Carmine Salvatore Mercolino, Luca Negrone, Emiliano Noviello, Fabrizio Patrizi, Emilia Restaino, Giuseppe Restaino, Concetta Ruocco (detta Tina), Giuseppe Solazzo, Gerarda Sorrentino, Wanda Spinelli, Giuseppe Vecchione, Serafina Vitiello e Cristina Zollo.

Movimento Cinque Stelle

Lista in arrivo

Avellino Città Pubblica

Lista in arrivo

Gianluca Festa, tutte le liste e i candidati

W la Libertà

Lista in arrivo

Davvero

Lista in arrivo

Enjoy Avellino

Lista in arrivo

Liberi e Forti

Lista in arrivo

Laura Nargi, le liste e tutti i candidati

SiAmo Avellino

Lista in arrivo

Sceglie Avellino

Lista in arrivo

Forza Avellino

NOMI IN ARRIVO

Ora Avellino

Lista in arrivo

Fratelli di Avellino

Lista in arrivo