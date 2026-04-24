Comunali Avellino 2026, tutte le liste e i nomi dei candidati

Amministrative Avellino 2026, ecco tutti i candidati e le liste in campo per le comunali in città. Tre i candidati sindaco in sfida: Nello Pizza alla guida del campo largo con sei liste, Laura Nargi con il suo progetto civico di due liste e l'appoggio del Centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno costruito altre due liste e Gianluca Festa con quattro liste e l'appoggio di Lega e Udc, che confluiscono con i loro candidati nella lista Liberi e Forti. Oltre 400 aspiranti consiglieri per una tornata elettorale che si disputerà il prossimo 24 e 25 maggio e un possibile ballottaggio all'orizzonte, previsto per il 7 e 8 giugno.
Nello Pizza: le liste e tutti i candidati
Partito Democratico
1) Enza Ambrosone, 2) Valentina Bianco, 3) Flaviano Capossela, 4) Gennaro Cesa, 5) Concetta detta Dina Ciccullo, 6) Luca Cipriano, 7) Silvia Di Somma, 8) Leonardo Festa, 9) Mariapia Ficociello, 10) Barbara Gaita, 11) Mafalda Galluccio, 12) Clelia Gambino, 13) Carmine Genovese, 14) Marietta Giordano, 15) Nicola Giordano, 16) Maria detta Mirella Giova, 17) Virgilia Guerriero, 18) Ettore Iacovacci, 19) Sara Iannaccone, 20) Teodoro Marena, 21) Ada detta Ada Mastroberardino, 22) Adalgisa Matarazzo, 23) Nicole Mazzeo, 24) Ciriaco Morano, 25) Edgardo Pesiri, 26) Claudio Petrozzelli, 27) Angelo Reale, 28) Fernando detto Nando Romano, 29) Giuseppe Russo, 30) Mario Sorice, 31) Gliuliana Taglialatela, 32) Modestino Verrengia
Stiamo con Nello Pizza
Lista in arrivo
Casa Riformista per Avellino
Casa Riformista per Avellino
1) Gianni Andreottola, 2) Marco Adamo Boglione, 3) Marianna Cataldo, 4) Mafalda Caterina Anna Circelli, %) Antonia Coletti, 6) Maria Assunta Coppola, 7) Simona Corvigno, 8) Mario Cresta, 9) Giuseppe Davidde, 10) Liberato De Piano, 11) Raffaele Esposito, 12) Simona Lucia Fiore, 13) Costantino Fioretti, 14) Michela Garone, 15) 16) Ugo Graziano, 17) Mario Iannaccone, 18) Marco Lallo, 19) Evelina Limone, 20) Carmelo Lo Conte, 21) Michele Lombardi, 22) Alessia Medugno, 23) Massimiliano Muccio, 24) Pasquale Nazzaro, 25) Paola Teresa Palermo, 26) Roger Panzetta, 27) Pasquale Picariello, 28) Alessio Ronconi, 29) Stefano Scafuri, 29) Pasquale Sorrentino, 30) Erica Stanco, 31) Mattia Tartaro, 32) Sergio Trezza
Noi di Centro
Gino Iannace, Gaetana Addesa, Michele Addesa, Ciro Alvino, Concetta Boccella, Oksana Bybliv, Maurizio Caso Panza, Antonio Cosmo, Sabino Covelli, Vincenzo Cristiano, Enrico D’Ambola, Gerardo D’Auria, Nunzia Della Sala, Giuseppina Del Mastro, Antonio Festa, Pasquale Gargano, Roberta Laudati, Carmine Salvatore Mercolino, Luca Negrone, Emiliano Noviello, Fabrizio Patrizi, Emilia Restaino, Giuseppe Restaino, Concetta Ruocco (detta Tina), Giuseppe Solazzo, Gerarda Sorrentino, Wanda Spinelli, Giuseppe Vecchione, Serafina Vitiello e Cristina Zollo.
Movimento Cinque Stelle
Lista in arrivo
Avellino Città Pubblica
Lista in arrivo
Gianluca Festa, tutte le liste e i candidati
W la Libertà
Lista in arrivo
Davvero
Lista in arrivo
Enjoy Avellino
Lista in arrivo
Liberi e Forti
Lista in arrivo
Laura Nargi, le liste e tutti i candidati
SiAmo Avellino
Lista in arrivo
Sceglie Avellino
Lista in arrivo
Forza Avellino
NOMI IN ARRIVO
Ora Avellino
Lista in arrivo
Fratelli di Avellino
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