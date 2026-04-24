Amministrative ad Ariano: ecco la lista Azione con Calenda Compagine capeggiata da Mimmo Gambacorta a sostegno di Mario Ferrante

Oggi è stata presentata al comune di Ariano Irpino la lista Azione con Calenda in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La compagine presentata da Azione si caratterizza per una composizione ampia e rappresentativa del tessuto sociale cittadino: uomini e donne provenienti da diverse esperienze professionali e personali, con una significativa presenza di giovani, affiancati da figure che vantano una consolidata esperienza politica e amministrativa.

Elemento distintivo della lista è la forte continuità politica: la maggior parte dei candidati ha militato in Azione sin dalla sua presenza sul territorio arianese, contribuendo negli ultimi quattro anni a portare avanti, con coerenza e determinazione, una linea politica chiara e responsabile, in opposizione all’amministrazione uscente.

A sostegno del candidato sindaco Mario Ferrante, Azione proverà a offrire un contributo politico qualificato e costruttivo all’intera coalizione, nell’ottica di un rinnovamento amministrativo fondato su competenza, partecipazione e visione strategica per il futuro della città.

Ecco l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Domenico Gambacorta detto Mimmo

Raffaela Manduzio

Rosetta Giorgione

Erica Guardabascio

Ramona Guardabascio

Clara Iannarone

Anita Molinario2

Nancy Oliva

Carlo Buosciolo

Dino Cardinale

Francesco De Vitto

Giuseppe Di Maina

Angelo Iacobacci

Francesco Santosuosso

Carmine Pio Spaccamiglio

Fabio Gambacorta

Azione conferma il proprio impegno a favore della comunità di Ariano Irpino, con l’obiettivo di contribuire a costruire un’amministrazione efficiente, trasparente e capace di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini.