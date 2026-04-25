Conte ad Avellino: "Campo largo con un progetto serio in città" Prima uscita pubblica da candidato sindaco per Nello Pizza

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha raggiunto Avellino per l'inaugurazione del comitato elettorale cittadino con la prima uscita pubblica da candidato sindaco per il campo largo da parte di Nello Pizza. "È stato realizzato un progetto politico molto serio. Confido che possa l'apprezzamento e il consenso della comunità cittadina. Siamo molto convinti di questo progetto e speriamo che Pizza ce la faccia. - ha affermato Conte - Ci siamo e speriamo di conseguire un buon risultato nell'interesse collettivo. Non importa se il campo largo è stato definito con fatica. A volte è anche il segnale di fare le cose con serietà. Non basta una firma in modo improvvisato. Va costruito un progetto politico e a volte lo si fa con fatica tenendo la varietà delle posizioni e delle opinioni, ma cercando di convergere su obiettivi strategici che sono utili per rispondere ai bisogni dei cittadini. Così è stato fatto. Quel che conta è che ci sia un progetto serio, credibile e affidabile. - ha aggiunto l'ex premier - Prospettiva in ambito nazionale? È sicuramente un appuntamento elettorale che coinvolge tante città, tanti comuni in tutta Italia da nord a sud. Ha un rilievo circoscritto a quelle che sono le comunali. Confidiamo di poter rafforzare la presenza del fronte progressista sul territorio nazionale, quindi anche a livello territoriale e dare un'ulteriore sveglia a questo Governo che ha accumulato tantissimi fallimenti che sono sotto gli occhi dei cittadini".

Pizza: "Dobbiamo ridare serenità e prospettiva alla comunità"

"Il programma è legato alle nostre liste. Noi vogliamo sostanzialmente ridare dignità a questa città. - ha spiegato Pizza - Avellino è una città ormai in agonia. I negozi sono chiusi, non c'è un'alternativa, i giovani stanno andando via. Noi immaginiamo di trasformare Avellino e di ridare una speranza a questa città. Lo possiamo fare solo attraverso tre obiettivi importanti: lanciare la cultura, creare degli obiettivi, ma soprattutto creare delle prospettive, delle opportunità per i ragazzi. E credo che la cosa più importante sia ridare serenità a una comunità che in questi anni è stata lacerata da contrasti e da contrapposizioni che con la politica non hanno nulla a che fare".