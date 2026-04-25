Comunali Avellino, Festa: oltre 120 candidati in 4 liste. Pronti per la sfida Amministrative 2026, l'ex sindaco: nelle nostre liste capacità e competenza

E' iniziata ufficialmente la campagna elettorale ad Avellino: liste chiuse e schieramenti definiti e Gianluca Festa, che ha incontrato cittadini e sostenitori nel comitato di piazza Libertà presenta il suo progetto civico alternativo sia al centrodestra ufficiale sia al “campo largo”. Festa è chiaro: difficile prevedere una vittoria al primo turno, in una presentazione così articolata di schieramenti, ma è pronto alla sfida, puntando su esperienza amministrativa, risultati concreti e una proposta civica solida, che vuole parlare a tutta la città, è rivolta a tante anime di una comunità che desidera rilancio.

Il passato, il futuro

Festa richiama il confronto con il passato, ricordando come nel 2018 il quadro politico fosse diverso, con coalizioni più compatte. Oggi, secondo la sua analisi, gli equilibri sono cambiati e alcune forze risultano indebolite. "Tuttavia -spiega - la priorità resta far conoscere ai cittadini un’idea precisa di città, basata su quanto già realizzato e su un programma che punta a completare le azioni avviate."

Rilancio Avellino

Rilanciare il ruolo della città, rendendola protagonista non solo a livello provinciale ma anche regionale. Un progetto che si fonda su continuità e sviluppo, con uno sguardo rivolto al futuro.

Alla domanda su possibili convergenze al secondo turno, Festa è netto "Siamo alternativi al centrodestra come sancito dal tavolo regionale, e al campo largo" rivendicando l’identità civica della candidatura. "Un progetto costruito grazie al sostegno di circa 130 candidati distribuiti in quattro liste, persone provenienti da esperienze diverse ma unite da una visione comune, forte e autorevole. Sono orgoglioso di quanto costruito e messo in campo. Ora l'obiettivo è far conoscere il nostro programma e obiettivi"

L’idea è quella di un “governo dei migliori”, che superi le tradizionali appartenenze partitiche, per valorizzare competenza e capacità amministrative. Festa insiste su un modello di leadership forte, capace di decidere, conoscere i problemi della città e soprattutto individuare soluzioni efficaci.