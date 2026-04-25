Fruncillo: merito, serietà e legalità, noi in campo per amore di Avellino La presentazione della lista Fratelli di Avellino

"Oggi abbiamo presentato ufficialmente Fratelli di Avellino, la lista con cui ci mettiamo al servizio della nostra comunità." Così Ines Fruncillo, presidente provinciale Fratelli d'Italia.

"È un impegno che nasce dal legame profondo con questa città, dalle speranze e dalle difficoltà di ogni avellinese. È la scelta di chi crede nel merito, nella serietà, nella legalità e nella coerenza dei valori come bussola del proprio agire.

Andiamo avanti con determinazione, con senso di responsabilità e con cuore, perché Avellino merita attenzione, rispetto e una prospettiva concreta di crescita. Per il futuro della nostra città, per ciascuno di noi." Conclude Fruncillo.