"Cari avellinesi mi candido. Vorrei essere il sindaco buono della città che amo" L'annuncio: questo è il mio slogan che è stile di vita e promessa

Si apre ufficialmente la campagna elettorale ad Avellino, in vista delle comunali. Nello Pizza lancia slogan e racconto sui social: "Cari avellinesi condivido con voi una scelta importante: ho deciso di candidarmi a Sindaco della nostra città". Scrive sui social l'alfiere del campo largo.

"Questa scelta nasce da un profondo amore per Avellino, la città che vivo ogni giorno, di cui conosco le ferite ma, soprattutto, di cui riconosco l'enorme potenziale inespresso. È il momento di restituire alla nostra comunità l'orgoglio che merita.

?Il mio impegno è racchiuso in una frase semplice, che per me rappresenta una promessa e uno stile di vita. Voglio essere un Sindaco BUONO PER LA CITTÀ. Un'amministrazione che ascolta, con la porta sempre aperta per chiunque abbia bisogno. Sostiene il nostro tessuto economico, sociale e culturale.

Riporta competenza, normalità e buona amministrazione nella gestione della macchina comunale.

?Da oggi inizia un cammino bellissimo, ma è un viaggio che non posso e non voglio fare da solo. Ho bisogno della vostra energia e della vostra voce. Nei prossimi giorni vi presenterò la squadra e il nostro programma. Ma oggi vi chiedo solo una cosa: iniziamo a camminare insieme. Per la nostra Avellino". Conclude Nello Pizza

