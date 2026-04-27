Ecco come riparte l'Avellino verso Empoli Venerdì alle 15 la sfida al "Carlo Castellani - Computer Gross Arena"

Alle 16 sarà ripresa della preparazione per l'Avellino che venerdì alle 15 affronterà l'Empoli al "Castellani-Computer Gross Arena". La prima seduta settimanale sarà vissuta dai lupi con stampa e tifosi in Tribuna Montevergine. Porte aperte nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, poi presumibilmente il lavoro di Ballardini e della squadra proseguirà lontano da occhi indiscreti nella missione playoff.

Ottavo posto nel rush finale del torneo

Il cambio definitivo di prospettiva è stato centrato dai lupi venerdì scorso con il 2-0 sul Bari che ha reso aritmetica la conferma in Cadetteria. Nelle ore successive il pari tra il Cesena e la Sampdoria ha garantito il sorpasso ai danni dei romagnoli con l'ottavo posto dell'Avellino a due turni dal termine della regular season. Si attendono novità sui tempi di recupero di Lorenco Simic. Nella scorsa settimana, verso Avellino-Bari, il croato ha rimediato la distrazione al flessore della coscia sinistra.