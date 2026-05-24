Elezioni ad Avellino, ecco i dati dell'affluenza nei diversi Comuni al voto

Ad Avellino, per le elezioni comunali (72 sezioni su 72) l'affluenza alle ore 12 si attesta sul 15,19 per cento: nel dato precedente, quello relativo al 2024, si attestava sul 24,17 per cento (-8,27 tra le due elezioni comunali). Ecco tutti i dati dei comuni irpini al voto. Nel dato complessivo relativo alla provincia interessata dalle elezioni l'affluenza è al 15,75 per cento.
L'affluenza comune per comune
Provincia Avellino (136 su 136): 15,75 (precedente 18,45)
Andretta (3 su 3): 13,14 (precedente 9,21)
Ariano Irpino (25 su 25): 15,08 (precedente 14,82)
Avellino (72 su 72): 15,19 (precedente 24,17)
Calitri (5 su 5): 19,95 (precedente 10,48)
Castelfranci (3 su 3): 12,56 (precedente 13,08)
Cervinara (12 su 12): 17,71 (precedente 13,42)
Guardia Lombardi (3 su 3): 17,05 (precedente 9,24)
Luogosano (2 su 2): 19,49 (precedente 17,24)
Prata di Principato Ultra (3 su 3): 16,47 (precedente 14,07)
Quadrelle (2 su 2): 23,20 (precedente 16,51)
Quindici (3 su 3): 12,96 (precedente 17,30)
San Mango sul Calore (2 su 2): 18,80 (precedente 12.22)
Sorbo Serpico (1 su 1): 19,23 (precedente 15,64)