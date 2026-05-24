Comunali Avellino, affluenza in risalita presenze ai seggi al 39,42% alle ore 19

Migliorano i dati dell'affluenza ad Avellino con una presenza ai seggi che si attesta al 39,42% rispetto 36,67% dell'ultima tornata elettorale . Alle ore 12 era stata del 15,19% l'affluenza alle urne per le elezioni comunali ad Avellino. Lo si legge sul portale 'Eligendo' del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 24,17%.
Il comune dove l'affluenza è più bassa è Andretta al 29.92%. A San Mango sul Calore affluenza da record con presenze ai seggi al al 51.24 per cento.