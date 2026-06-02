Avellino, il nuovo sindaco Nello Pizza oggi in tv a Otto Channel canale 16 Il primo cittadino ospite oggi di "Punto di vista" in onda alle 14.30 e alle 20.15 sul canale 16

Il nuovo sindaco di Avellino, l'avvocato Nello Pizza, sarà ospite oggi della rubrica "Punto di vista" in onda alle 14.30 e alle 20.15 sul canale 16 di Otto Channel Tv. Pizza, intervistato dal direttore Pierluigi Melillo, racconterà le sue emozioni dopo la netta vittoria elettorale che lo ha portato a diventare sindaco di Avellino vincendo al primo turno contro i suoi avversari Nargi e Festa.

I primi obiettivi del sindaco Pizza

Tanti i temi al centro del faccia a faccia: non solo le questioni legate alla composizione della giunta che obbligheranno il neo primo cittadino ad utilizzare il Manuale Cencelli anche perché sarà un esecutivo prettamente politico, ma si parlerà anche dei problemi della città: dal caso Acs alla gestione dei parcheggi, dal trasporto pubblico al futuro dello statdio Partenio Lombardi.

La sfida del campo largo verso le politiche

Nel corso del programma saranno toccati non solo gli argomenti di natura politica con il campo largo che da Avellino lancia la sfida alla Meloni ma anche le questioni che riguardano la città del futuro, con particolare riferimento a vivibilità, decoro urbano e sicurezza.