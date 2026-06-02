Morte Giaccoli: Addio Aldo mi hai insegnato la forza di avere coraggio e visione Il sindaco di Montefredane commenta addolorato la morte di GIaccoli

"Sono profondamente commosso per la dipartita di un caro amico: Antonio Giaccoli un professionista serio, un commercialista stimato, ma soprattutto un genio." Così il sindaco di Montefredane Ciro Aquino. "L’ho conosciuto prima come professionista e poi come grande innovatore nel mondo della pizza - spiega Aquino ..

Antonio aveva avuto l’intuizione e la forza di creare l’Accademia della Pizza DOC, una scuola capace di formare pizzaioli e di portare l’arte della pizza nel mondo.

Ci sentivamo spesso, anche per la sua frequente presenza in Irpinia, a Gesualdo, dove intratteneva profondi rapporti spirituali con Padre Enzo. Era sempre cordiale, entusiasta e ricco di nuove iniziative.

Da lui ho imparato che le idee valide, quando sono sostenute da passione, coraggio e visione, possono generare valore, conquistare popolarità, superare i confini nazionali e affermarsi nel mondo.

Caro Antonio, ci rincontreremo.

Ti ho voluto bene e ti ho stimato profondamente. Per me resterai sempre un genio".

