Ariano, via Nazionale chiusa dal 21 maggio: ecco come stanno realmente le cose

La frana che ha interessato un versante del boschetto Pasteni

ariano via nazionale chiusa dal 21 maggio ecco come stanno realmente le cose

Disagi enormi sia per i residenti e le attività commerciali del luogo, come pure per i mezzi pubblici. Imbottigliata nel traffico via Vitale, unica valvola di sfogo in questo momento di paralisi totale...

Ariano Irpino.  

Resta ancora totalmente chiusa al traffico veicolare via Nazionale ad Ariano Irpino, in entrambi i lati, sia dal versante Madonna dell'Arco che Sant'Antonio dopo la decisione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito della frana che ha interessato parte del costone a ridosso del boschetto Pasteni.

E' successo il pomeriggio di giovedì 21 maggio scorso. Clicca qui per la cronaca dell'accaduto. Da allora la situazione è rimasta immutata.

Disagi enormi sia per i residenti e le attività commerciali del luogo, come pure per i mezzi pubblici. Imbottigliata nel traffico via Vitale, unica valvola di sfogo in questo momento di paralisi totale. Qualcuno ha aperto un varco sul marciapiede per poter transitare almeno a piedi, sul lato sinistro della strada, direzione cimitero.

Ma ecco le notizie che abbiamo al momento:

Tra giovedì e venerdì dovrebbero iniziare i lavori di pulizia del sottobosco e relativa messa in sicurezza dell'area. 

Si dovrà poi necessariamente eliminare qualche alberatura secca e pericolante, una volta pulito tutto, verrà effettuato un ulteriore sopralluogo tra tecnici e geologi e se verrà confermato il solo scivolamento di terreno della coltre vegetale, verrà asportato su via nazionale e disposta almeno l'apertura di una corsia. 

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