Ariano, via Nazionale chiusa dal 21 maggio: ecco come stanno realmente le cose La frana che ha interessato un versante del boschetto Pasteni

Resta ancora totalmente chiusa al traffico veicolare via Nazionale ad Ariano Irpino, in entrambi i lati, sia dal versante Madonna dell'Arco che Sant'Antonio dopo la decisione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito della frana che ha interessato parte del costone a ridosso del boschetto Pasteni.

E' successo il pomeriggio di giovedì 21 maggio scorso. Clicca qui per la cronaca dell'accaduto. Da allora la situazione è rimasta immutata.

Disagi enormi sia per i residenti e le attività commerciali del luogo, come pure per i mezzi pubblici. Imbottigliata nel traffico via Vitale, unica valvola di sfogo in questo momento di paralisi totale. Qualcuno ha aperto un varco sul marciapiede per poter transitare almeno a piedi, sul lato sinistro della strada, direzione cimitero.

Ma ecco le notizie che abbiamo al momento:

Tra giovedì e venerdì dovrebbero iniziare i lavori di pulizia del sottobosco e relativa messa in sicurezza dell'area.

Si dovrà poi necessariamente eliminare qualche alberatura secca e pericolante, una volta pulito tutto, verrà effettuato un ulteriore sopralluogo tra tecnici e geologi e se verrà confermato il solo scivolamento di terreno della coltre vegetale, verrà asportato su via nazionale e disposta almeno l'apertura di una corsia.