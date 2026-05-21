Ariano: una frana minaccia il boschetto Pasteni a valle lungo via Nazionale Sul posto, i primi ad intervenire gli uomini della polizia municipale che hanno evitato il peggio

In frana la pineta nella zona sottostante il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino, che affaccia a valle lungo via Nazionale nei pressi di via Sant'Antonio a ridosso della storica fontana.

Un'area già da tempo particolarmente instabile. Un albero è già finito sulla carreggiata e altri stanno per unirsi.

Il terreno insieme alla vegetazione sta venendo giù e vi sarebbe il rischio concreto di una possibile interruzione del traffico su questo tratto particolarmente trafficato, soprattutto in questo periodo particolare interessato da diversi cantieri in atto nel centro storico.

Sul posto ci sono gli uomini della polizia municipale i quali grazie al loro immediato intervento hanno evitato il peggio, in attesa dei tecnici comunale e dei vigili del fuoco per una valutazione più approfondita. Sul lato in questione non vi sono abitazioni in pericolo o a rischio evacuazione. Solo dopo un accurato sopralluogo, si potrà fare il punto della situazione e decidere il da farsi.