Travolto e ucciso in autostrada: l’Irpinia piange il 42enne Michele Amelia L'operaio di Lauro stamane è stato investito e ucciso in A1 a Capua

La comunità di Lauro piange Michele Amelia, l’operaio di 42 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A1. È bastato un istante, lungo la carreggiata dell’autostrada A1, perché una normale attività di rilievo si trasformasse in un incidente mortale. Amelia, operaio di una società esterna impegnata per conto di Autostrade ha perso la vita questa mattina, intorno alle ore 7.45, dopo essere stato travolto da un’auto in transito al chilometro 722, in direzione Nord, nei pressi del casello di Capua.

La dinamica dell'incidente

Il dramma si è consumato intorno alle 7:45 al chilometro 722, in direzione Nord, nel tratto autostradale compreso nel territorio di Capua. Amelia, che si trovava sul posto per svolgere interventi di manutenzione legati alla rete autostradale, è stato violentemente investito da un veicolo in transito mentre era nei pressi della carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Lutto nel Vallo Lauro

La dinamica esatta dell’investimento è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, per effettuare i rilievi planimetrici e gestire la viabilità e gli ispettori del lavoro, attivati immediatamente come da prassi per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma del quarantaduenne è stata posta sotto sequestro per i successivi accertamenti medico-legali.