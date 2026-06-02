Avellino, torna la Ztl nel centro storico: da sabato transenne e varchi in città Prime sere con le transenne per "avvisare" gli automobilisti

Torna la Ztl nel centro storico di Avellino per l'estate 2026. Si parte sabato 6 giuno con limitazioni e varchi in azione per fermare le auto nel centro antico.

Gli orari

A partire da sabato 6 giugno 2026 entrerà in funzione la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro Storico di Avellino. Il provvedimento sarà attivo tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e l’1:00 del giorno successivo, in attuazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 456 del 1° agosto 2025.

Primi giorni con le transenne

L’amministrazione comunale ha comunicato che, per garantire la massima informazione agli utenti della strada e agevolare la fase iniziale di applicazione della misura, durante la prima settimana i varchi saranno opportunamente presegnalati con transenne e presidiati dal personale della Polizia Municipale.

Restano esclusi dal divieto di accesso i veicoli già autorizzati e quelli al servizio dei titolari di permesso per persone con disabilità. In quest’ultimo caso, qualora la targa del veicolo non sia già registrata negli archivi comunali, sarà necessario comunicarla preventivamente al Comando della Polizia Municipale.

Sicurezza e ordine

L’obiettivo della ZTL è quello di migliorare la vivibilità del Centro Storico, favorire la sicurezza dei pedoni e garantire una migliore fruizione degli spazi urbani nelle ore serali.

Il Comune invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla nuova disciplina della circolazione e alla segnaletica presente nelle aree interessate dal provvedimento, al fine di evitare disagi e possibili sanzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Avellino o il Comando della Polizia Municipale.

