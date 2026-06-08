Maraia: "Il campo largo vince anche alla Provincia di Avellino"

"Il campo largo vince anche alla provincia di Avellino. Vince il concetto di Campo non ristretto al solo PD che significherebbe un campo chiuso alla collaborazione e autoreferenziale. Quest'ultimo è il rischio che corre la politica, i partiti e i rispettivi rappresentanti che spesso e volentieri diventano monarchi forti delle percentuali di partito". E' quanto scrive in una nota l'ex parlamentare irpino Generoso Maraia.
"Se l'obiettivo è sconfiggere il pensiero conservatore di destra grazie a una grande forza progressista di Centro-Sinistra allora non vedo nulla di scandaloso se a questo processo partecipino forse moderate come i Renziani o anche la stessa Forza Italia sempre piu moderata e lontana da Fratelli d'Italia. I progressisti sono composti da più di un partito di sinistra e da più di un partito di centro, fare un discrimine tra chi sono i veri partiti di sinistra o di centro sarebbe un grave errore oltre a non essere coerente con il concetto di Campo largo. Concetto non ancora chiaro a tutti, soprattutto a quelli che ne vorrebbero fare un uso personale . In quest' ultimo caso il Pd si trasformerebbe da Partito aggregatore a zavorra per tutti gli altri partiti del Campo largo, come avvenuto ad Ariano nelle ultime amministrative.
Il campo largo non è solo un concetto generale, è una realtà politica ed esiste nelle sue declinazioni locali che potrebbero anche anticipare dinamiche nazionali prima di attenderne le indicazioni nel migliore dei casi, i diktat nel peggiore.
Viva il campo largo, quello dove i territori si autodeterminano rispettandone l'identità e auguri al nuovo presidente Picone e alla nostra cara Provincia di Avellino".