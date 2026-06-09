"Provinciali, un guazzabuglio politico: strategia miope dei dirigenti Pd" Gengaro sulla sconfitta di Buonopane: si doveva costruire prima alleanza progressista

Provinciali ad Avellino l'elezione di Fausto Picone alla presidenza di Palazzo Caracciolo, candidato di Italia Viva Sostenuto da Forza Italia Lega, scatena un caso politico in casa dem in Irpinia.

Buonopane: mi hanno silurato

Sfrattato Rizieri Buonopane candidato del mezzo campo largo, che scrive direttamente alla segretaria Nazionale Elly Schlein, al responsabile organizzazione Igor Taruffi e al segretario regionale campano del partito Piero De Luca chiedendo il commissariamento del partito provinciale irpino, l'espulsione dei consiglieri provinciali e la destituzione di Petracca dal ruolo di capogruppo regionale, spiegando : "Hanno remato contro la mia riconferma a palazzo Caracciolo, ridicolizzando simboli e vertici del partito in virtù di trasformismo, travestito da presunta autonomia territoriale".

Gengaro: caso provinciali, che guazzabuglio

Dal canto suo Antonio Gengaro parla di guazzabuglio politico. "La strategia miope dei livelli locali del Pd ha decretato la consegna della Provincia ad italia Viva, con pezzi Pd lega forza italia e parte consistenza centrodestra irpno.

Il Pd avrebbe dovuto svolgere una riflessione prima delle elezioni e della candidatura e proposta del nome del presidente. Si poteva anche non candidare nuovamente Rizieri Buonopane, ma uno anche del pd, ma appoggiato da tutta la coalizione del campo progressista. Serviva una figura di sintensi che rappresentasse questa alleanza che,come abbiamo visto, ha funzionato bene e ha garantito anche la vittoria piena in COmune ad Avellino , con l'elezione del sindaco Nello Pizza".

Nomine Giunta e polemiche in Comune: lasciamo governare Pizza in pace

E sul caso delle nomine in giunta in Comune Gengaro precisa: "Precisando che ancora non è stata nomita la giunta Nello Pizza ha il dovere di ascoltare tutti gli ma in seguito, la legge gli da il potere di scegliersi la sua quadra e una volta che lo avrà fatto mi auguro che sarà messo in condizione di governare in pace".