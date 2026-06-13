Avellino, l'assessore Cipriano: scriveremo una pagina nuova per la città Il nuovo assessore: miglioreremo la città

"Faccio politica con un solo ed unico obiettivo: provare a cambiare e migliorare una città che amo, le mie radici, la mia casa.

L'incarico

Assumo l’incarico di Assessore alla Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali, Politiche giovanili.

Cipriano tra i più votati

Ringrazio il Sindaco Nello Pizza perché insieme costruiremo una pagina nuova, con impegno e concretezza. Abbiamo tante idee e progetti da realizzare. Stavolta guardiamo oltre, veramente "! Così Luca Cipriano assessore della giunta del sindaco di Avellino Nello Pizza commenta la sua nomina.