Aquino: "Condivido l'intento se la scelta è per valorizzare presenza femminile" Nota da parte del consigliere del Movimento 5 Stelle, che non sarà il vice sindaco di Avellino

Nota da parte del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Aquino, che non sarà il vice sindaco di Avellino. La carica sarà ricoperta da Anna D'Aliasi. "A seguito dei chiarimenti resi nella giornata di ieri dall’On. Michele Gubitosa, e considerato il dibattito pubblico che sta caratterizzando le ultime settimane, ritengo opportuno precisare la mia posizione, nella convinzione che le parole possano promettere, ma siano i fatti a rivelare la verità. Desidero innanzitutto ringraziare le centinaia di persone che, in questi giorni, mi hanno contattato manifestandomi stima e sostegno rispetto alla possibilità che assumessi il ruolo di Vice Sindaco di Avellino, riconoscendo in me una figura in grado di contribuire a un’effettiva svolta per la città. Chi mi conosce sa bene che la mia partecipazione all’interno del Movimento 5 Stelle nasce, circa nove anni fa, da ideali di effettivo rinnovamento della società basata su criteri quali l’elevata competenza e la totale correttezza. Sono sempre stato al completo servizio della popolazione e ringrazio di cuore i 436 concittadini che mi hanno indicato come il candidato più votato del Movimento 5 Stelle. Inoltre, posso con grande orgoglio vantare coerenza, oggi non scontata, nella mia partecipazione politica in quanto ho sempre partecipato come esponente del Movimento a ben quattro elezioni al Comune di Avellino, avendo avuto l’onore di sedere per ben due volte nell’Assise comunale assumendo anche il ruolo di Capogruppo Consiliare e Vice Presidente del Consiglio".

"Lasciata opportuna serenità al sindaco Pizza"

"Questa coerenza l’ho dimostrata anche contribuendo, con il mio voto determinante, nella decisione delle sorti della scorsa amministrazione di Avellino guidata da Laura Nargi. Il mio lavoro da ingegnere ambientale libero professionista e docente mi appaga e colgo l’occasione per ringraziare i tanti colleghi ingegneri che mi hanno recentemente votato come rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino dimostrandomi così la loro stima. Per le ragioni di cui sopra non ho sgomitato per entrare nella Giunta, lasciando opportuna serenità al Sindaco Nello Pizza affinché potesse ragionare sulla composizione della squadra di governo, e se la sua scelta, da molti individuata come “il mio sacrificio”, può essere utile a valorizzare la presenza femminile nell’amministrazione comunale di Avellino ne condivido l’intento. Pertanto, faccio i miei auguri più sinceri alla cara amica Anna D’Aliasi, come Vice Sindaca, di raggiungere grandi risultati. Ho già dimostrato di non essere interessato a logiche di potere, per tale ragione rimango sempre lì dove il popolo sovrano mi colloca".

"Resto a disposizione della collettività"

"La mia persona resterà a disposizione della collettività e di quella voglia di cambiamento manifestatami da tanti in questi anni di esperienza politica svolta sempre con umiltà tra la gente. Il mio impegno politico resterà al servizio dei cittadini, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della Città dai banchi del Consiglio Comunale. La nuova amministrazione dovrà dare risposte concrete alla richiesta di rinnovamento, affrontando le criticità urbane attraverso pianificazione, servizi efficienti, attenzione ai quartieri, sostenibilità ambientale e una visione di Area Vasta condivisa con i comuni e i territori limitrofi. I cittadini si aspettano grandi risultati dalla nuova Giunta e non possiamo deluderli. Il Movimento 5 Stelle opererà un’attenta valutazione dell’azione amministrativa complessiva e dei risultati concreti che si dovranno ottenere rapidamente altrimenti non avrebbe senso il nostro appoggio all’interno del Consiglio Comunale".