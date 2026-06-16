Scandone: giovedì conferenza stampa e festa promozione al PalaDelMauro Bilancio finale sulla stagione con l'abbraccio squadra-tifosi

Giovedì alle 18, al PalaDelMauro, si terrà la conferenza stampa di fine stagione della Scandone Avellino con il presidente Marco Trasente e al termine sarà festa promozione. "Sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’annata sportiva appena conclusa e celebrare la storica promozione in Serie B Nazionale conquistata domenica scorsa al termine della combattutissima sfida del Pala Calafiore contro la Viola Reggio Calabria, che ha sancito il ritorno dei biancoverdi in un campionato nazionale": si legge nella nota del club irpino, neopromosso in Serie B.

"Momento di festa, aggregazione e gratitudine"

"Al termine della conferenza stampa, a partire dalle ore 18:30, prenderà il via la grande festa promozione aperta a tifosi, sponsor, istituzioni e all’intera città di Avellino. La società biancoverde, insieme alla squadra e allo staff tecnico, desidera condividere questo importante traguardo con tutti coloro che hanno sostenuto il progetto Scandone. Sarà un momento di festa, aggregazione e gratitudine per celebrare insieme una promozione che appartiene a tutta la comunità biancoverde".

"Condivisione, emozione e orgoglio biancoverde"

"L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del PalaDelMauro allestita per l’occasione da Polilop. Per tutti i partecipanti sarà inoltre predisposto un momento conviviale con ristoro, pensato per ringraziare quanti vorranno essere presenti e rendere omaggio alla squadra protagonista di una stagione straordinaria. La Scandone Avellino vi aspetta per vivere insieme una serata di grande condivisione, emozione e orgoglio biancoverde".