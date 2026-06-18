Noi di Centro celebra i 50 anni di Mastella nelle istituzioni Giuditta: sarà un giorno di festa

Sabato, nel tardo pomeriggio, al Teatro romano di Benevento, con ospiti importanti, dibattiti e un momento musicale, festeggeremo una data storica: i 50 anni del nostro leader nazionale Clemente Mastella nelle istituzioni: dal 1976 ad oggi un percorso incredibile - da parlamentare, europarlamentare, ministro, sottosegretario, sindaco del proprio paese e della Città di Benevento - che ha toccato tutte le istituzioni e ha impresso il nome di Mastella nella storia d'Italia", lo spiega in una nota il coordinatore regionale NdC Pasquale Giuditta.

Il giorno di festa per il partito

"Per Noi di Centro sarà un giorno di festa: avvertiamo la responsabiltà di essere accanto ad un gigante della politica come Clemente Mastella e ci apprestiamo a festeggiare questo splendido traguardo", conclude il segretario regionale Campania di Noi Di Centro, Pasquale Giuditta.