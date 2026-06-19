"Era Pizza? si parte male: assalto Pd al potere e alleati sedotti e abbandonati" Così l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa che dice: faremo opposizione governante

Oggi la proclamazione dei 32 consiglieri eletti, domani mattina la presentazione ufficiale della giunta. Inizia ufficialmente l'era di Nello Pizza sindaco di Avellino. Ieri il passaggio di consegne con il commissario Giuliana Perrotta, questa sera alle ore 18 l'appuntamento ufficiale in assise

Festa: alleati delusi

Saranno venti i consiglieri di maggioranza, dodici quelli che andranno a comporre la minoranza.Per Festa questa giunta parte già con il piede sbagliato: "Oggi parte questa nuova esperienza amministrativa basa su promesse tradite, contraddizioni e ricca di tante delusioni degli alleati che sono stati prima sedotti e poi abbandonati. Sono tutti scontenti tranne il Partito Democratico, di fatto è una giunta monocolore.

Le caselle della giunta

Il Pd ha realizzato un assalto al potere avendo sei assessori su dieci che detengono il 90 per cento della spesa del Comune, e ha anche rivendicato la presidenza del consiglio, quindi una vera e propria egemonia. Agli alleati è rimasta soltanto qualche mancetta. Risulta evidente che quando si parlava di uomo solo al comando il problema non era il principio, ma era il nome perché di fatto era il Pd che voleva un uomo solo al comando». Secondo Festa ad essere traditi sono stati gli elettori dei 5 Stelle e della sinistra che spiega " sono stati sedotti e abbandonati. Una cosa è certa: il nostro schieramento di minoranza farà opposizione governante, grazie a serietà e competenza" Conclude l'ex sindaco di Avellino Festa.