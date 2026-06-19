Valle del Cervaro. giustizia è fatta: disposto lo sgombero a contrada Ischia Confermata l'esistenza dell'uso civico di tipo A

Ieri la bella notizia relativa alla sentenza da parte del commissario agli usi civici, sul capitolo contrada Ischia a Savignano Irpino. Leggi qui. Oggi un nuovo intervento del comitato "Tuteliamo la Valle del Cervaro".

"Il cielo di Savignano Irpino ci riempie di gioia con il suo grandissimo sole, per la soddisfazione che è arrivata ieri dal commissario agli usi civici e noi ci concentriamo ad essere felici e a non rimuginare perché non abbiamo motivo di farlo, ma solo da festeggiare.

Come promesso, ecco la spiegazione della sentenza emessa ieri nell’aula del commissario agli usi civici di campagna e Molise, useremo parole semplici e comprensibili da tutta la popolazione perché anche chi non ha studiato diritto deve avere il “diritto” di comprendere quello che è successo, perché anche questa è trasparenza, parlare con parole semplici, parlare con parole della gente.

Il commissario agli usi civici ha disposto semplicemente che l’aria dell’ex Vic (località Ischia) tornasse nel godimento della popolazione Savignanese, confermando così l’esistenza dell’uso civico di tipo A (e quando è di tipo A significa che nulla e nessuno potrà modificare lo stato delle cose).

Qualsiasi atto di vendita, costruzione o comunque qualunque persona privata avesse già agito in quell’aria, tutti i suoi atti sono decaduti, non hanno più valore, non esistono più, sono stati annullati.

Il commissario agli usi civici inoltre ha ordinato alle società nella sentenza di sgomberare, eliminare la struttura esistente in località Ischia e restituire il terreno e il territorio al popolo savignanese.

Il dettato è semplice, la decisione del commissario allo stesso modo. Lo Ringraziano vivamente, perchè giustizia è stata fatta".